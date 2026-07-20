Sigue vigente el plan de regularización de deudas de tasas municipales en La Costa con importantes descuentos

La Municipalidad de La Costa mantiene activo su plan de beneficios fiscales destinado a vecinos, vecinas y comerciantes para que puedan poner al día sus obligaciones tributarias en el actual contexto económico. La medida, que estará vigente hasta el 31 de julio, ofrece un esquema de importantes reducciones en los intereses de las tasas adeudadas.

Para las deudas registradas hasta el 31 de diciembre de 2025, el esquema contempla las siguientes opciones:

Pago único: Se obtiene un 75% de descuento sobre los intereses, siempre que se tenga abonada la tasa correspondiente al año 2026.

Se obtiene un sobre los intereses, siempre que se tenga abonada la tasa correspondiente al año 2026. Planes de financiación: Quienes elijan pagar en un plan de tres cuotas tendrán una reducción del 50% en los intereses, mientras que quienes opten por seis cuotas accederán a un 30% de descuento.

Por otro lado, para aquellas obligaciones que correspondan a las cuotas del corriente año 2026, el Municipio dispuso un descuento del 50% sobre los intereses. En el caso de los comercios, además de acceder a los mismos beneficios de descuento y financiación, aquellos que regularicen su situación antes del vencimiento del 31 de julio quedarán totalmente exentos de las multas que hubiese generado la deuda.

Las gestiones y pagos digitales se pueden realizar ingresando al Portal de Trámites del Municipio (lacosta.gob.ar/tasas). Asimismo, ante cualquier duda o consulta, las autoridades locales dispusieron de una línea de atención vía WhatsApp al 2246-501000.

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