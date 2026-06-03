Caso Agostina | El Dr. Marino Cid denunció corrupción judicial y complicidad política en Córdoba

En diálogo con Radio Noticias, el reconocido abogado Marino Cid analizó el femicidio de Agostina, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y apuntó con dureza contra las fallas estructurales de la justicia. El letrado explicó que estos crímenes causan una profunda conmoción social porque quiebran la empatía de la comunidad, generando la alarmante sensación de que «mañana le puede pasar a cualquiera» debido a que quienes deben impartir la ley no lo hacen.

Cid denunció que en Córdoba existe una peligrosa connivencia entre la política y la justicia. Señaló de forma directa a un abogado penalista y concejal de apellido Moreno, quien presuntamente utiliza sus vinculaciones políticas para prometerles ascensos y ventajas económicas en el Poder Ejecutivo a los operadores judiciales a cambio de beneficios procesales para sus defendidos. Según el letrado, esta maniobra permitió que el primer fiscal de la causa dejara en libertad al acusado, a pesar de tratarse de un «abusador serial» que ya contaba con antecedentes graves, como haber secuestrado y desvestido a una mujer a punta de pistola el año pasado. Al quedar libre y amparado en la impunidad, el agresor terminó cometiendo el brutal crimen contra la menor. Tras el hecho, comenzaron a surgir denuncias de chicas de hasta 12 años que no habían hablado antes por miedo al poder político del entorno del imputado.

El abogado contrapuso esta alarmante situación con el caso histórico de Mara Mateu en el Partido de La Costa, donde el cumplimiento efectivo de la ley y el castigo a los culpables llevaron tranquilidad y un límite institucional a la sociedad. Finalmente, exigió la destitución y el juicio de enjuiciamiento para el fiscal que permitió la liberación del asesino, remarcando que cuando la justicia se rige por los caprichos de los hombres y no por las leyes de la democracia, la comunidad queda completamente desamparada.

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