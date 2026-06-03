La joven de 15 años que era buscada en Mar de Ajó fue encontrada sana y salva durante la madrugada de este miércoles.

Encontraron sana y salva a la adolescente que era buscada en Mar de Ajó

La intensa búsqueda de una adolescente de 15 años que había desaparecido cuando se dirigía a la escuela en Mar de Ajó tuvo un desenlace positivo durante la madrugada de este miércoles.

La joven, que había sido vista por última vez en la zona de Villa Clelia mientras circulaba en bicicleta rumbo al establecimiento educativo, fue encontrada sana y salva y ya se encuentra junto a su familia.

La preocupación se había iniciado durante la tarde del martes, cuando se constató que la adolescente nunca había ingresado a clases, situación que motivó la difusión de un alerta y la inmediata movilización de familiares, vecinos y organismos de seguridad.

Según pudo saberse, el reencuentro se produjo alrededor de las 5 de la mañana de este miércoles, llevando tranquilidad a todos quienes participaron de la búsqueda.

Un operativo que movilizó recursos y solidaridad

A medida que avanzaban las horas y crecía la preocupación, se desplegó una búsqueda que involucró tanto a fuerzas de seguridad como a numerosos vecinos de distintas localidades del Partido de La Costa.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que personal policial acompañó a la madre de la adolescente en recorridas por distintos puntos del distrito, visitando lugares y domicilios donde existía la posibilidad de encontrarla o de obtener información sobre sus movimientos.

Paralelamente, desde la Sala de Monitoreo Municipal se pusieron a disposición los recursos tecnológicos disponibles para colaborar con la búsqueda. Operadores y visualizadores trabajaron revisando imágenes de distintas cámaras de seguridad y realizando seguimientos que permitieran reconstruir los desplazamientos de la menor.

Si bien la investigación continúa para determinar las circunstancias del caso, la rápida articulación entre familiares, vecinos, fuerzas de seguridad y el sistema de monitoreo municipal permitió desplegar un dispositivo de búsqueda en pocas horas.

Una comunidad movilizada

Durante toda la noche, vecinos colaboraron de manera voluntaria recorriendo calles, barrios y distintos sectores del distrito, tanto en vehículos particulares como en bicicletas, mientras la búsqueda también se multiplicaba a través de redes sociales, grupos comunitarios y medios de comunicación.

La aparición de la adolescente puso fin a una noche de profunda preocupación para su familia y para gran parte de la comunidad costera, que siguió de cerca la situación y acompañó activamente el pedido de colaboración.

Desde el entorno familiar agradecieron el acompañamiento recibido y la solidaridad demostrada por vecinos, instituciones y medios que ayudaron a difundir la búsqueda.

El desenlace favorable llevó alivio a todos quienes participaron de una jornada donde volvió a quedar de manifiesto la importancia de la respuesta rápida ante este tipo de situaciones y el valor de la colaboración comunitaria cuando se activa una búsqueda urgente.

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