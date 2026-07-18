La Municipalidad de La Costa y la Policía coordinaron un operativo con 240 efectivos, tránsito, salud y limpieza para la final del Mundial.

La Municipalidad de La Costa, en conjunto con la Jefatura Departamental de Policía, implementará un operativo especial de seguridad, tránsito, atención sanitaria y limpieza con motivo de la final del Mundial, ante las concentraciones y festejos que podrían registrarse este domingo en distintos puntos del distrito.

El dispositivo fue coordinado durante una reunión encabezada por el jefe departamental, comisario inspector Miguel Moreno, junto a integrantes del equipo de trabajo del intendente Juan de Jesús. Durante el encuentro se analizaron las características de los espacios donde habitualmente se concentran los vecinos y las medidas necesarias para garantizar una jornada segura.

El operativo contará con 240 efectivos policiales, que serán distribuidos en cuatro puntos tradicionales de encuentro: la Plaza de las Banderas, en San Clemente del Tuyú; la intersección de calles 2 y 36, en Santa Teresita; la Plaza del Sol y la Familia, en San Bernardo; y el Monumento al Libertador General San Martín, en Mar de Ajó.

Además del despliegue policial, participarán distintas áreas de la Municipalidad de La Costa. Habrá presencia de agentes de Seguridad Municipal, personal de Ordenamiento Urbano y Tránsito, y se dispondrán ambulancias en las inmediaciones de los puntos de concentración para brindar una rápida respuesta ante cualquier eventualidad.

Finalizada la jornada, el Municipio pondrá en marcha un operativo de limpieza para reacondicionar los espacios públicos utilizados durante las celebraciones.

Desde la organización señalaron que el objetivo del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y las distintas áreas municipales es que vecinos, vecinas y visitantes puedan vivir la final del Mundial y los posibles festejos posteriores de manera segura, ordenada y responsable.

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