El prestigioso diseñador Benito Fernández presentará un desfile exclusivo en Mar de Ajó
En diálogo con Radio Noticias, el diseñador costero Maximiliano Hartig anunció la llegada del reconocido referente de la moda internacional Benito Fernández al Partido de La Costa . Ambos encabezarán el evento exclusivo «Experiencia Benito Fernández», que se llevará a cabo hoy sábado 18 de julio en el espacio Sierras Doradas de Mar de Ajó.
La propuesta incluirá un desfile de alta costura con el anticipo de las colecciones primavera-verano de ambos diseñadores y una charla íntima posterior con los asistentes. Hartig destacó que se trata de un «sueño realizado» e informó que las localidades —con cupos muy limitados— están prácticamente agotadas.
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