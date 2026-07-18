18 de julio de 2026

El prestigioso diseñador Benito Fernández presentará un desfile exclusivo en Mar de Ajó

14 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el diseñador costero Maximiliano Hartig anunció la llegada del reconocido referente de la moda internacional Benito Fernández al Partido de La Costa . Ambos encabezarán el evento exclusivo «Experiencia Benito Fernández», que se llevará a cabo hoy sábado 18 de julio en el espacio Sierras Doradas de Mar de Ajó.

La propuesta incluirá un desfile de alta costura con el anticipo de las colecciones primavera-verano de ambos diseñadores y una charla íntima posterior con los asistentes. Hartig destacó que se trata de un «sueño realizado» e informó que las localidades —con cupos muy limitados— están prácticamente agotadas.

Los detalles:

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