3 de junio | Convocatoria en San Clemente por el «Ni Una Menos» y en reclamo de políticas de género

En comunicación con Radio Noticias, la abogada Sandra Sánchez brindó detalles sobre la movilización que se realizará en San Clemente del Tuyú en el marco de la jornada nacional de «Ni Una Menos». La convocatoria cobrará un fuerte sentido local tras el reciente femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años. La letrada informó que la concentración tendrá lugar en la Plaza San Martín (en la rotonda situada frente al cuartel de bomberos), donde se congregarán mujeres autoconvocadas, ciudadanas particulares y representantes de partidos políticos, gremios y agrupaciones sociales para marchar por las calles.

Durante la entrevista, Sánchez analizó de forma crítica el escenario político actual. Denunció un corrimiento y desmantelamiento total de las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, apuntando directamente contra el gobierno del presidente Javier Milei por la eliminación del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional.

La abogada trazó un paralelismo histórico con la gestión anterior de Mauricio Macri, señalando que los gobiernos de derecha y con miradas de quita de derechos buscan disciplinar el cuerpo de las mujeres, recluyéndolas a las tareas de cuidado y vaciando las herramientas de protección legal que posee el país. Finalmente, destacó la experiencia del movimiento de mujeres y de las disidencias para organizarse y salir a luchar, remarcando que este 3 de junio marcharán para exigir una justicia que no sea patriarcal, que escuche a las víctimas y que se restablezcan los dispositivos de acompañamiento vigentes por ley.

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