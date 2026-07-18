Comenzaron las vacaciones de invierno. El turismo espera una mejora con reservas de último momento, buen clima y movimiento hacia la Costa Atlántica.

Las vacaciones de invierno ya comenzaron y los principales destinos de la Costa Atlántica vuelven a apostar a una de las temporadas más importantes fuera del verano. Sin embargo, el inicio del receso encuentra al sector turístico con expectativas moderadas y varios factores que podrían influir en la llegada de visitantes.

El receso escolar en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio, un período que históricamente representa una oportunidad para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores turísticos de Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa.

Si bien desde este fin de semana comenzó a observarse un mayor movimiento de turistas hacia los destinos costeros, empresarios del sector reconocen que las reservas anticipadas se mantienen por debajo de otros años. La modalidad de contratación sobre la fecha continúa consolidándose y hoy una gran parte de los viajeros decide su escapada apenas unos días antes de partir.

El clima vuelve a ser el gran protagonista

En los últimos inviernos quedó demostrado que el pronóstico meteorológico puede modificar el comportamiento del turismo casi de un día para otro.

La cercanía de la Costa Atlántica con el Área Metropolitana de Buenos Aires permite que miles de familias organicen viajes de apenas dos o tres días, dependiendo de las condiciones climáticas.

Por ese motivo, operadores turísticos coinciden en que las reservas actuales no reflejan necesariamente el movimiento final que tendrá la temporada.

El mejor fin de semana suele ser el del medio

Históricamente, el mayor nivel de ocupación durante las vacaciones de invierno suele registrarse en el fin de semana intermedio del receso escolar.

Es allí donde el sector deposita buena parte de las expectativas para recuperar actividad, especialmente si las condiciones del tiempo acompañan y permiten disfrutar de la playa, paseos al aire libre y las múltiples propuestas culturales organizadas por los municipios.

La final del Mundial también juega su partido

Al escenario económico se suma un factor poco habitual: la coincidencia del comienzo de las vacaciones con la final del Mundial de Clubes.

En el sector turístico consideran que el evento deportivo podría retrasar la salida de muchos visitantes durante el primer fin de semana del receso, trasladando parte del movimiento hacia los días posteriores.

El bolsillo también influye

Otro de los aspectos que analizan empresarios hoteleros y comerciantes está relacionado con el comportamiento del consumo.

Luego de varios meses en los que muchas familias aprovecharon promociones y financiación con tarjetas de crédito para viajar o realizar compras importantes, algunos operadores creen que esa situación podría reducir el presupuesto disponible para nuevas escapadas, especialmente entre quienes acostumbran realizar un mayor gasto turístico.

Una temporada que todavía está abierta

Pese a las reservas moderadas registradas hasta el momento, el sector mantiene el optimismo.

Las vacaciones de invierno históricamente se caracterizan por un alto porcentaje de decisiones de último momento y una fuerte dependencia de las condiciones climáticas.

Mientras tanto, municipios, prestadores turísticos y comerciantes prepararon una amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas, deportivas y recreativas para recibir visitantes durante todo el receso.

Con un escenario todavía abierto, el verdadero balance de las vacaciones comenzará a definirse durante los próximos días, cuando el movimiento en rutas, hoteles y comercios permita conocer el impacto real de una temporada que vuelve a ser clave para la economía de la Costa Atlántica.

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