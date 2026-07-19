20 de julio de 2026

Pasión Celeste y Blanca | San Bernardo se prepara para vivir la gran final en un Fan Fest con pantalla gigante

1 día atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Álvaro Figueras, integrante de la organización del Fan Fest de San Bernardo, brindó detalles de la propuesta para alentar a la Selección Argentina hoy domingo en la final contra España.

Figueras destacó el crecimiento de la convocatoria partido tras partido, consolidándose como un espacio ideal para las familias, e invitó a los vecinos a asistir con reposera y mate.

Dale play:

Compartir

Más historias

clyfema 3

Qué pasó con el corte de luz durante la final: CLYFEMA explicó las causas y cómo logró restablecer el servicio en menos de 20 minutos

1 minuto atrás 0
argentina subcampeon

Gracias, Selección: el regreso de los subcampeones del mundo será sin recibimiento oficial y con un país de pie para aplaudirlos

6 horas atrás 0
municipalidad

Sigue vigente el plan de regularización de deudas de tasas municipales en La Costa con importantes descuentos

7 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *