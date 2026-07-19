Pasión Celeste y Blanca | San Bernardo se prepara para vivir la gran final en un Fan Fest con pantalla gigante
En comunicación con Radio Noticias, Álvaro Figueras, integrante de la organización del Fan Fest de San Bernardo, brindó detalles de la propuesta para alentar a la Selección Argentina hoy domingo en la final contra España.
Figueras destacó el crecimiento de la convocatoria partido tras partido, consolidándose como un espacio ideal para las familias, e invitó a los vecinos a asistir con reposera y mate.
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