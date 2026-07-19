La Escuela de Patín del Club Social y Deportivo Mar del Tuyú celebró sus 15 años destacando el trabajo de Mariela Gososito, la comisión directiva y las familias.

Hay proyectos que nacen con la ilusión de ofrecer una actividad deportiva. Y hay otros que, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en una verdadera comunidad. Ese parece ser el camino recorrido por la Escuela de Patín del Club Social y Deportivo Mar del Tuyú, que celebró sus primeros 15 años de vida rodeada de alumnos, familias y dirigentes que fueron parte de una historia construida con esfuerzo y compromiso.

Los festejos comenzaron el pasado 16 de julio con un encuentro realizado en la sede del club, donde el plantel estable de la escuela compartió una gran pizzada organizada por los padres de las alumnas. Más que un aniversario, fue una oportunidad para agradecer a quienes, durante todos estos años, sostuvieron un proyecto que hoy es un orgullo para la institución.

Al frente de ese camino se encuentra Mariela Gososito, directora de la escuela desde sus inicios y una de las principales impulsoras de un espacio que trascendió lo deportivo para convertirse en un ámbito de formación, contención y crecimiento para decenas de chicos y chicas del Partido de La Costa.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Gososito resumió el espíritu de estos quince años.

«Las acciones siempre prueban que las palabras no significan nada. Gracias a todos mis alumnos que fueron parte. Sin ustedes y sus familias, que confiaron siempre en mi trabajo, nada hubiera sido posible. El presente de nuestra escuela es un pedacito suyo.»

Pero la historia de la escuela también comenzó mucho antes. Su creación fue una iniciativa impulsada por el entonces presidente del club, Daniel Rohr, junto a Laura Basile, con el objetivo de que la institución contara con una escuela propia de patín artístico. Quince años después, aquella apuesta no sólo continúa vigente, sino que sigue creciendo gracias al acompañamiento permanente de las distintas comisiones directivas que pasaron por la entidad y que sostuvieron el proyecto a lo largo del tiempo.

Ese respaldo institucional, sumado al trabajo cotidiano del equipo docente y al compromiso de las familias, permitió consolidar una escuela que hoy representa al club en competencias provinciales y nacionales.

Entre los logros deportivos sobresale el presente de Tiana Alanis, quien con apenas 10 años compite en la categoría A Nacional Mini, la máxima de su edad, y ya logró la clasificación al Campeonato Nacional Absoluto, además de obtener la habilitación para participar en la Copa Orlando 2027.

Otro ejemplo del crecimiento del proyecto es Lucía Mina, una de las primeras alumnas de la escuela. Después de destacarse entre las mejores patinadoras del país en la categoría B, hoy volvió al club desde otro lugar: integra el equipo de profesoras y acompaña a las nuevas generaciones que comienzan a dar sus primeros pasos sobre ruedas.

Los festejos por el aniversario no terminarán con este primer encuentro. Como parte de la celebración se presentó la nueva indumentaria de entrenamiento y ya comenzó la organización del gran cierre, previsto para el 18 de diciembre, cuando la comunidad podrá disfrutar de un original «cumpleaños de 15 sobre ruedas», un espectáculo abierto al público que promete reunir a quienes fueron parte de esta historia.

Quince años después de aquel primer entrenamiento, la Escuela de Patín del Club Social y Deportivo Mar del Tuyú demuestra que los grandes proyectos no se construyen únicamente con talento deportivo. Se sostienen con dirigentes que apuestan al crecimiento de las instituciones, profesores que enseñan con pasión y familias que, día tras día, acompañan cada entrenamiento, cada viaje y cada competencia.

Porque cuando un club de barrio crece, crece también toda la comunidad. Y esa, probablemente, sea la medalla más importante de estos primeros quince años.

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