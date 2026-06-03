«No es una travesura dejar herido a un ser indefenso»

En comunicación con Radio Noticias, Eva Schlegel, de la Dirección de Zoonosis de La Costa, expresó su profunda preocupación ante el incremento de casos de maltrato animal provocados por menores de edad mediante el uso de gomeras y rifles de aire comprimido. Schlegel detalló que la iniciativa de lanzar una campaña de concientización surgió a raíz de un hecho ocurrido hace diez días en Mar del Tuyú, donde se denunció a un grupo de niños que utilizaban gomeras para atacar a aves silvestres (como palomas y cotorras) y que incluso lastimaron a un perro que se encontraba dentro de su propiedad.

La funcionaria remarcó que tanto la gomera como el aire comprimido y el acto de arrojar piedras son considerados «armas utilizadas para infligir daño» y se encuentran penados bajo la Ley Nacional Penal de Protección Animal 14.346. En ese sentido, advirtió de manera tajante que, al ser los agresores menores de edad, las denuncias penales correspondientes y el accionar legal recaen directamente sobre sus padres.

Durante la entrevista, se hizo un fuerte llamado a la reeducación familiar, criticando que muchos adultos justifiquen estas acciones catalogándolas como simples «travesuras» o cubran a sus hijos ante los reclamos vecinales. Asimismo, Schlegel alertó sobre las consecuencias colaterales de estas conductas agresivas: explicó que cuando los chicos pasan por las viviendas hostigando, tirando piedras o golpeando con palos a perros que están encerrados, provocan una reacción defensiva en el animal. Si eventualmente ese perro logra escapar o saltar el cerco, morderá a quien lo estuvo agrediendo, generando accidentes graves cuya raíz original fue la provocación humana previa.

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