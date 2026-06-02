2 de junio | Mauricio Oliveto reflexionó sobre la vocación y los desafíos de ser bombero voluntario

En comunicación con Radio Noticias, el bombero del Partido de La Costa, Mauricio Oliveto, compartió sus vivencias y reflexiones en el marco del Día del Bombero Voluntario. Con casi 25 años de servicio en la institución, Oliveto definió la actividad como el «sentimiento de dar todo sin esperar nada a cambio» y el deseo constante de ayudar a quien lo necesita.

Explicó que ingresó a los 18 años motivado por un grupo de amigos y destacó que el cuartel funciona como una gran familia donde conviven vocaciones que, en muchos casos, se transmiten de generación en generación (hijos y nietos de bomberos).

Durante la entrevista, analizó la evolución del voluntariado y señaló que, si bien la institución siempre ha tenido una alta visibilidad en la comunidad, hoy en día el servicio es mucho más profesional debido a la exigencia de capacitaciones y entrenamientos constantes.

Asimismo, remarcó el nivel de compromiso que requiere la labor: a modo de ejemplo, mencionó que este año se registraron 40 inscritos para ingresar, pero que el camino del esfuerzo y la perseverancia hace que con los años queden menos en servicio.

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