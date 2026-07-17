17 de julio de 2026

Teatro infantil y familiar | Compañía Irreverente estrena «Luna y las guardianas de los sueños» en Mar de Ajó

51 minutos atrás 0

En los estudios de Radio Noticias, Caro Martínez, integrante de la Compañía Irreverente, presentó la obra teatral «Luna y las guardianas de los sueños», que se estrenará este sábado 18 de julio a las 17:00 en Mar de Ajó. Martínez explicó que, si bien la obra parte desde las infancias como una propuesta ideal para las vacaciones de invierno, aborda una temática sumamente actual para toda la familia: la relación de las tecnologías y lo digital en la vida familiar cotidiana.

Las funciones se realizarán todos los sábados del receso invernal en el Espacio EMAI, un centro cultural climatizado y preparado con servicio de cafetería. La apertura de sala será a partir de las 16:30.

Dale play:

Compartir

Más historias

Ferraresi

Se termina el Mundial y empieza otro campeonato: la carrera por la Provincia ya está en juego

4 minutos atrás 0
renovacion autos

CLYFEMA incorporó nuevas unidades para fortalecer el servicio eléctrico en la región

2 horas atrás 0
promesa Tesini 1

Promesas, cábalas y «Elijo Creer»: cuando la pasión desafía al pensamiento científico

10 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *