Durante un mes, la política aceptó resignarse a un segundo plano. La Selección Argentina monopolizó la conversación cotidiana, las discusiones en las redes sociales y hasta buena parte de la agenda pública. Pero cuando el Mundial baje definitivamente el telón, comenzará otra competencia, mucho menos apasionada para algunos, aunque igual de determinante para el futuro de la provincia de Buenos Aires. Primero llegará la disputa interna dentro de los principales espacios políticos; detrás de ese escenario, ya empieza a perfilarse la verdadera carrera de fondo: la sucesión de Axel Kicillof en la Gobernación en 2027.

Aunque todavía falten más de dos años para esa elección, varios dirigentes comenzaron a mover sus fichas. Uno de los que decidió acelerar fue el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien dejó el manejo cotidiano del municipio para dedicarse de lleno a recorrer la provincia. La estrategia ya tiene cronograma: actos políticos, reuniones con la militancia y una fuerte presencia territorial que comenzará en Tres de Febrero, un distrito gobernado por La Libertad Avanza, desde donde buscará posicionarse como una de las alternativas del peronismo bonaerense.

Sin embargo, en el tablero político hay otro nombre que, por estas horas, aparece mejor posicionado dentro del universo de los intendentes. Se trata de Federico Otermín, jefe comunal de Lomas de Zamora, quien logró consolidarse como una de las figuras emergentes de la nueva generación de dirigentes peronistas. Con una gestión de fuerte impronta territorial y una construcción política que evita los grandes gestos para privilegiar el trabajo silencioso, Otermín comenzó a ser mencionado cada vez con mayor frecuencia cuando se habla del futuro del oficialismo provincial. Incluso entre dirigentes de distintos sectores del peronismo reconocen que su crecimiento dejó de ser una proyección para convertirse en una realidad política.

Claro que antes de discutir candidaturas para la Gobernación habrá una escala decisiva. Las elecciones legislativas no sólo pondrán en juego bancas nacionales y provinciales; también medirán el volumen político de cada uno de los espacios y comenzarán a ordenar el mapa de liderazgos con vistas al futuro. En ese sentido, la competencia que se abrirá apenas termine el Mundial será mucho más que una campaña electoral: será el inicio de una nueva etapa dentro de la política bonaerense.

Como ocurre en el fútbol, los campeonatos largos no se ganan en una sola fecha. Requieren estrategia, tiempo y construcción. Algunos ya decidieron salir a presionar desde el primer minuto. Otros prefieren administrar los tiempos y consolidar su juego desde la gestión. Lo cierto es que, cuando la pelota deje de rodar en el Mundial, la política volverá a ocupar el centro de la escena y comenzará otro torneo. Uno donde todavía no hay campeones, pero sí varios dirigentes que ya empezaron a jugar.

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