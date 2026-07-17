17 de julio de 2026

Furor en redes por «Abuelo Tarot», el influencer que revoluciona las predicciones de la Selección

32 minutos atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Eduardo de Maggio contó el fenómeno detrás de «Abuelo Tarot», el personaje con el que cosechó más de 42.000 seguidores en Instagram tras acertar con precisión los resultados de la Selección Argentina. El tarotista, un educador y artista de 73 años que aprendió la técnica en España en 1998, explicó que comenzó a subir los videos por sugerencia de su nieta y con el soporte técnico de su hijo Leandro.

Respecto a la esperada predicción de la final del domingo contra España, De Maggio anticipó que grabará la lectura definitiva durante la noche del viernes para publicarla el sábado por la mañana, argumentando que prefiere no apresurarse debido al constante movimiento de los campos astrales.

Bajo su lema «creer para crear», invitó a los hinchas costeros a unirse con energía positiva de cara al trascendental partido. Dale play:

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