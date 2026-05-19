Más allá de la radio | «Ellas hablan de ellos» crece con shows, humor y «terapia de despecho»

En diálogo con La Primera Mañana de Radio Noticias, Natalia Contreras compartió el gran presente que vive el equipo de «Ellas hablan de ellos» y anticipó las claves del Episodio 5, titulado “Cuando nos juntamos… TIEMBLA EL EX”.

Tras la realización de la «Fiesta del Despecho» el último fin de semana —un evento inmersivo que combinó stand-up, karaoke de descarga y mucha diversión—, Contreras explicó que el streaming funciona como la puerta de entrada a un ecosistema mucho mayor.



Este proyecto en plena expansión contempla a futuro obras de teatro, cenas show íntimas, una línea de lencería propia y hasta una mascota virtual.

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