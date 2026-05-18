Educación vial | Jornada interactiva en el Club Defensores de Villa Clelia
La Municipalidad de La Costa, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte bonaerense, llevó adelante un gran encuentro de concientización y educación vial en las instalaciones del Club Defensores de Villa Clelia, en Mar de Ajó. La jornada combinó el juego con el aprendizaje, ofreciendo a niños, niñas y sus familias propuestas lúdicas como circuitos de kartings y juegos de memoria con señales de tránsito para promover hábitos responsables en la vía pública.
El evento contó con la participación activa de Estrellas Amarillas y los Guardianes de la Seguridad Vial, quienes reforzaron mensajes clave como el uso obligatorio del casco y el cinturón de seguridad. El director General de Transporte local, Alejandro Pérez Rivas, destacó la importancia de abordar la temática desde edades tempranas y aprovechar el espacio para concientizar en paralelo a los adultos. Asimismo, la fecha incluyó capacitaciones técnicas de fiscalización para los inspectores de tránsito locales, marcando el inicio de un ciclo que recorrerá distintas escuelas e instituciones de todo el distrito.