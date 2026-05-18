19 de mayo de 2026

Educación vial | Jornada interactiva en el Club Defensores de Villa Clelia

1 día atrás 0

La Municipalidad de La Costa, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte bonaerense, llevó adelante un gran encuentro de concientización y educación vial en las instalaciones del Club Defensores de Villa Clelia, en Mar de Ajó. La jornada combinó el juego con el aprendizaje, ofreciendo a niños, niñas y sus familias propuestas lúdicas como circuitos de kartings y juegos de memoria con señales de tránsito para promover hábitos responsables en la vía pública.

El evento contó con la participación activa de Estrellas Amarillas y los Guardianes de la Seguridad Vial, quienes reforzaron mensajes clave como el uso obligatorio del casco y el cinturón de seguridad. El director General de Transporte local, Alejandro Pérez Rivas, destacó la importancia de abordar la temática desde edades tempranas y aprovechar el espacio para concientizar en paralelo a los adultos. Asimismo, la fecha incluyó capacitaciones técnicas de fiscalización para los inspectores de tránsito locales, marcando el inicio de un ciclo que recorrerá distintas escuelas e instituciones de todo el distrito.

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