19 de mayo de 2026

Mundial 2026 | El periodista costero Nicolás Bron y su cruzada por cubrir la Copa del Mundo

12 segundos atrás 0

A menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, el periodista costero y creador de MDA Noticias, Nicolás Bron, pasó por los estudios de Radio Noticias para dar detalles de su ambicioso proyecto: llegar al mundial partiendo desde cero. El comunicador explicó que inició este desafío hace cuatro semanas sin pasajes, sin entradas y sin alojamiento, con el objetivo profesional de realizar una cobertura diferente y enfocada en el color y la cultura del evento global.

Durante la charla, Bron compartió una gran noticia: esta semana le aprobaron la visa para ingresar a los Estados Unidos, lo que destraba un 60% de la logística del viaje.

Sin embargo, remarcó que el verdadero obstáculo actual es el económico, debido a que este mundial se perfila como el más caro de la historia. Para solventar los pasajes y los costos de estadía, el periodista lanzó la campaña «La Niconeta», convocando a marcas, comercios y emprendedores locales del Partido de La Costa que quieran auspiciar su viaje a cambio de contenidos creativos y presencia publicitaria en sus plataformas digitales.

Los detalles:

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