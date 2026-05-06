Banco Provincia ofrece entrada gratis, descuentos y un show de Iván Noble en la Feria del Libro 2026 en La Rural.

El Banco Provincia realizará este 6 de mayo una jornada especial en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con ingreso gratuito, descuentos y actividades culturales para sus clientes.

La propuesta incluye entrada sin cargo para quienes presenten la app Cuenta DNI, Home Banking BIP o tarjetas de la entidad en los accesos habilitados de La Rural.

Beneficios y actividades especiales

Además del ingreso gratuito, durante toda la feria los usuarios del banco pueden acceder a:

20% de descuento en stands adheridos

Hasta 3 cuotas sin interés

Un 10% extra pagando con tecnología NFC desde Cuenta DNI en Android

Entre las actividades destacadas de la jornada aparece una mateada literaria y, desde las 18 horas, un show en vivo de Iván Noble, uno de los cierres artísticos previstos para el “Día Banco Provincia”.

Feria del Libro 2026

La Feria Internacional del Libro se desarrolla en el predio de La Rural hasta el 11 de mayo y reúne editoriales, autores y propuestas culturales de todo el país. En esta edición, el Gobierno bonaerense también participa con un stand propio y promociones especiales vinculadas a Cuenta DNI.

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