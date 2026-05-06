La Provincia sostendrá la encuesta hotelera tras el retiro de Nación. La Costa continúa participando activamente del CoProTur.

El Gobierno bonaerense anunció que financiará la Encuesta de Ocupación Hotelera luego de que Nación dejara de sostener ese relevamiento estadístico, una herramienta considerada clave para medir el movimiento turístico en los principales destinos de la provincia.

La medida fue confirmada en el marco del Consejo Provincial de Turismo (CoProTur), organismo donde el Partido de La Costa mantiene participación activa y que en distintos períodos llegó a ocupar espacios de conducción, tanto en la presidencia como en la vicepresidencia del ente, durante etapas de fuerte presencia institucional del área turística costera.

Actualmente, el representante costero dentro del esquema provincial es el secretario de Turismo Cristian Escudero, quien viene participando de las reuniones y mesas regionales del CoProTur junto a otros municipios turísticos bonaerenses.

Preocupación por la falta de datos turísticos

Fuentes vinculadas al sector turístico consultadas por distintos medios provinciales coinciden en que la continuidad de la encuesta era una preocupación para municipios y prestadores, ya que esos datos permiten analizar niveles de ocupación, movimiento económico y comportamiento de los visitantes.

En destinos como el Partido de La Costa, donde el turismo representa uno de los principales motores económicos, el seguimiento estadístico es considerado estratégico para la planificación de temporadas y políticas públicas.

La Costa mantiene presencia institucional

Desde el entorno turístico costero recuerdan que La Costa tuvo históricamente fuerte protagonismo dentro del CoProTur, especialmente durante las gestiones de Rodrigo Torre al frente del área y en distintos períodos vinculados a las administraciones de los De Jesús y Cristian Cardozo.

Hoy, con Escudero nuevamente al frente de Turismo local, el distrito continúa integrando el organismo provincial y participando de las discusiones vinculadas a promoción, conectividad y estadísticas del sector.

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