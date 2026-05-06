Comienza el 2° Torneo de Colectividades Bolivianas en el Partido de La Costa

Tras el éxito de la prueba piloto realizada el año pasado, la comunidad boliviana local renueva su apuesta por el deporte y la integración. En comunicación con Radio Noticias, Ronald Espinoza, secretario del Club Social, Cultural y Deportivo Boliviano de Mar de Ajó, anunció el lanzamiento del 2° Torneo de Colectividades 2026, un evento que promete movilizar a cientos de familias en todo el distrito.

El certamen, que se centrará exclusivamente en el fútbol, dará inicio este domingo 10 de mayo de manera simultánea en las tres sedes: Las Toninas, Mar del Tuyú y Mar de Ajó.

El sistema de competencia prevé una fase de eliminatorias locales de donde surgirán dos equipos por colectividad, quienes luego se enfrentarán en un «todos contra todos» de ida y vuelta para definir al gran campeón en una final que este año tendrá lugar en Las Toninas.

Los detalles:

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