El Ballet Municipal de La Costa lleva su arte al histórico Teatro Colón de Mar del Plata

Este domingo 10 de mayo, el Ballet Municipal de La Costa se presentará en la ciudad de Mar del Plata con su aclamado espectáculo “Por vos, Argentina”. La función se realizará a las 20:00 horas en el emblemático Teatro Colón, bajo la dirección general de Julio Medina.

La obra es una propuesta integral que celebra la identidad nacional a través de un recorrido escénico por nuestras tradiciones. En esta ocasión especial, el elenco contará con la participación de destacados artistas invitados como Cristian Rodríguez, Javier Burgos, Andrés Sánchez y Silvia Lacaze, quienes aportarán su talento para redondear una noche dedicada al patrimonio folklórico argentino.

Compartir