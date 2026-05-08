Dolores | Se vienen el Nacional de Motocross y la Fiesta de la Torta Argentina

La ciudad de Dolores se posiciona como el epicentro de grandes eventos regionales y nacionales durante mayo. En comunicación con Radio Noticias, la Secretaria de Turismo local, Inés Barragán, detalló una agenda que combina la adrenalina del motor con el orgullo de la gastronomía criolla.

El calendario comienza con fuerza este fin de semana al recibir el Campeonato Argentino de Motocross (MX) en el circuito local, un evento de gran envergadura que contará con la participación de más de 150 competidores. La actividad motor continuará el fin de semana siguiente con un esperado encuentro de cuatriciclos. Finalmente, el mes cerrará con la 12ª edición de la Fiesta de la Torta Argentina, que este año se extenderá durante tres jornadas: el 23, 24 y 25 de mayo.

Barragán destacó que el objetivo es que la Torta Argentina sea reconocida oficialmente como el postre nacional, fundamentado en sus más de 100 años de historia, su origen en el «Primer Pueblo Patrio» y sus simbólicas 25 capas de masa que rinden homenaje a la gesta de mayo.

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