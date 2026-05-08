8 de mayo de 2026

Defensa de la educación pública | Se viene la IV Marcha Federal Universitaria en Santa Teresita

5 horas atrás 0

Bajo la consigna de defender la universidad pública, gratuita y de calidad, el Partido de La Costa se suma a la movilización nacional. En diálogo con Radio Noticias, la concejal Adriana Abdala brindó detalles sobre la convocatoria local organizada por exalumnos, graduados y estudiantes, con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos de la municipalidad.

El reclamo central se enfoca en la vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo y en visibilizar la importancia del acceso a la educación superior para las futuras generaciones.

La jornada no será solo de protesta, sino que tendrá un carácter cultural con la participación de artistas locales, buscando que las familias se acerquen a acompañar el pedido de los estudiantes.

Los detalles:

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