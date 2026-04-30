Marcelo Vaccaro presenta su nuevo disco «La era de mar» con una escucha exclusiva en San Bernardo

En una charla distendida con Radio Noticias, el reconocido músico y productor Marcelo Vaccaro adelantó los detalles de su nuevo proyecto discográfico, un álbum nacido de su vivencia en la costa y cargado de emotividad. Tras años de trabajo con grandes maestros de la música, Vaccaro definió este disco como un «retrato» de su paso por la playa, destacando que puso toda su experiencia y amor en cada detalle técnico.

A pesar de que su agenda lo tiene a mil en Buenos Aires, Marcelo decidió que los vecinos de La Costa fueran los primeros en conocer su obra antes de que llegue a las plataformas digitales y al proceso final de masterización.

Se trata de un lanzamiento en dos etapas: un «Lado A» inminente y un «Lado B» que verá la luz en noviembre.

Los detalles:

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