San Clemente | El Club de Pesca volverá a organizar el torneo de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra

Después de un año de ausencia, el concurso de pesca que dio origen a la Fiesta Nacional de la Corvina Negra vuelve a sus raíces. En diálogo con Radio Noticias, Rubén Chirizola, presidente del Club de Pesca, Náutica y Fomento de San Clemente, confirmó que la institución se hará cargo de la organización del certamen tras llegar a un acuerdo con la Comisión de Vecinos.

Chirizola destacó que, a pesar de las dudas iniciales dentro de la comisión directiva por la magnitud del desafío, decidieron avanzar para que San Clemente recupere este atractivo turístico y deportivo fundamental.

El torneo contará con premios millonarios: el primer puesto se llevará 20 millones de pesos, el segundo 10 millones y el tercero 3 millones.

Además, habrá premios especiales para la mejor dama, el mejor cadete y un premio muy especial para el «mejor sanclementino», quien ganará una moto 110cc.

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