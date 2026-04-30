Las 62 Organizaciones Peronistas realizarán un almuerzo popular este 1 de mayo en Santa Teresita

En una charla con Radio Noticias, Jorge Fernández, referente de las 62 Organizaciones Peronistas (Regional Tuyú), confirmó que este 1 de mayo no pasará desapercibido en el Partido de La Costa.

Pese a que Fernández fue claro al decir que «no hay nada que festejar» debido a la difícil situación del país, la inflación y la realidad de los jubilados.

El evento busca dar una respuesta local para aquellos que no pueden viajar a la movilización de la CGT en Buenos Aires.

«Es una fecha que no queremos dejar de lado», subrayó Fernández, destacando el esfuerzo conjunto de los sindicatos para poner el hombro y compartir un plato caliente en una jornada de lucha y reflexión.

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