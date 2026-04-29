Llegan los domingos de folclore a «La Nueva Herradura» en La Lucila del Mar

Una nueva propuesta cultural se suma a la agenda del Partido de La Costa para disfrutar del fin de semana en contacto con la naturaleza. En comunicación con Radio Noticias, Cristina, organizadora del evento, anunció que este domingo 3 de mayo se realizará una peña folclórica en el predio La Nueva Herradura, ubicado en el kilómetro 340 de la Ruta 11.

La jornada, que comenzará a las 12:00 del mediodía, contará con la presentación en vivo del grupo MDA Folk, quienes además de folclore ofrecerán un repertorio variado para invitar a todos a participar. Cristina destacó que se trata de un ambiente «muy familiar» y que el objetivo es seguir unificando a la comunidad folclórica de la región, que viene movilizándose con éxito por distintos centros de jubilados y peñas de la zona.

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