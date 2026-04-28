Profesionalizar el turismo | Llega un curso gratuito de Revenue Management para hoteles y restaurantes a La Costa

Con el objetivo de brindar herramientas modernas para enfrentar los desafíos de la baja temporada, se dictará en el distrito un curso especializado en Revenue Management. En diálogo con Radio Noticias, el hotelero local Carlos Roux destacó la importancia de este vínculo con la Universidad de Quilmes, que permite a los prestadores locales acceder a conocimientos académicos de primer nivel para mejorar la rentabilidad y ocupación de sus establecimientos.

Roux enfatizó que en el escenario actual, el marketing digital y el manejo de métricas son indispensables: «Si no aplicás estas herramientas, difícilmente tengas una buena ocupación; ya no depende solo de la situación económica, sino de cómo contactás al turista antes de que llegue».

El curso propone aprender a captar ese público que, durante el otoño y el invierno, suele volcarse hacia otros destinos, aprovechando nuestra cercanía y la conectividad que ofrece la autovía para atraer escapadas de fin de semana.

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