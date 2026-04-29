Acompañar en el momento más difícil | La labor del servicio de Cuidados Paliativos en el Partido de La Costa

El equipo de Cuidados Paliativos de nuestra comunidad realiza una tarea fundamental basada en la empatía y el compromiso humano. En diálogo con Radio Noticias, la psicóloga Marina Freixas explicó que el objetivo principal es resignificar el momento de la muerte, entendiéndolo como uno de los actos más importantes y conscientes de la vida.

El servicio busca aliviar no solo los síntomas físicos como el dolor o las náuseas, sino también los miedos y las cargas emocionales tanto del paciente como de su entorno familiar.

Uno de los pilares del servicio es fomentar el acompañamiento en el domicilio, permitiendo que la persona transcurra este proceso rodeada de sus afectos, sus mascotas, su música y sus recuerdos.

La profesional destacó que es un «extraño privilegio» estar presentes en ese instante tan íntimo, ayudando a las familias a dedicarse plenamente a la despedida, e incluso celebrando momentos especiales de forma anticipada para brindar paz al paciente. Actualmente, el servicio trabaja estrechamente con el área de oncología del Hospital de Santa Teresita y brinda atención en General Lavalle y Pavón.

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