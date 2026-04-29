Día del Animal | El desafío de convivir y proteger a la fauna marina en nuestras costas

En el marco del Día del Animal, Radio Noticias dialogó con Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino, sobre la reciente aparición de ejemplares muertos en las playas del Partido de La Costa. Heredia explicó que el hallazgo de una ballena jorobada en Punta Médanos y de cinco tortugas cabezonas en pocos días se debió probablemente a eventos climáticos y sudestadas que arrastraron los cuerpos, ya en avanzado estado de descomposición, hacia la costa.

Más allá de estos casos puntuales, el especialista dejó una reflexión profunda sobre nuestra identidad costera y el privilegio de vivir rodeados de naturaleza. Remarcó que los lobos marinos o elefantes marinos que suelen verse en la arena muchas veces solo están descansando y que la principal forma de respetarlos es mantener la distancia.

Además, advirtió sobre los riesgos sanitarios: acercarse a un animal enfermo o muerto no solo le genera estrés al ejemplar, sino que puede derivar en la transmisión de enfermedades (zoonosis) tanto a las personas como a las mascotas que pasean por la playa.

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