Alarma en los municipios de PBA | Intendentes advierten dificultades para pagar sueldos y garantizar servicios básicos

La crisis financiera golpea con fuerza a los distritos de la provincia de Buenos Aires. Debido a los recortes de fondos dispuestos por el Gobierno Nacional y una marcada caída en la recaudación local, numerosos intendentes han comenzado a manifestar su preocupación por la falta de recursos para cumplir con obligaciones corrientes.

La situación pone en riesgo no solo el pago de salarios a los trabajadores municipales, sino también el funcionamiento operativo de hospitales, el suministro de combustible para patrulleros y la asistencia alimentaria en los sectores más vulnerables.

Ante este escenario de asfixia presupuestaria, más de 60 jefes comunales tienen previsto acudir a la Legislatura bonaerense para exigir la liberación de partidas adeudadas.

En paralelo, la Federación Argentina de Municipios (FAM) encabezará una marcha hacia el Ministerio de Capital Humano para visibilizar la gravedad de la crisis. Mientras tanto, el presidente Javier Milei ratificó el rumbo económico durante su reciente discurso en la Fundación Libertad, donde denunció intentos de «sabotaje» y reafirmó que el ajuste es la vía para derrotar la inflación.

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