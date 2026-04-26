Consumo en retroceso | Las ventas mayoristas y minoristas cayeron y crece el uso de tarjetas

Un reciente informe sobre el consumo en febrero revela que la actividad comercial sigue sin recuperar los niveles de 2025. Según los datos relevados, tanto en supermercados como en autoservicios mayoristas se vendió menos volumen que en el mismo mes del año anterior, con caídas interanuales del 3,1% y 1,2% respectivamente. Aunque en la comparación mensual contra enero los supermercados mostraron un leve alivio del 0,3%, la tendencia general refleja un enfriamiento del consumo.

El dato más alarmante es el cambio en las formas de pago. Ante la falta de liquidez, los consumidores se volcaron masivamente a financiar la comida: el uso de la tarjeta de crédito para compras minoristas se disparó un 22,2% interanual, convirtiéndose en el método de pago más utilizado (43,6%), superando ampliamente al débito y al efectivo. Por su parte, el ticket promedio en los supermercados se ubicó en $35.058, mientras que en los mayoristas ascendió a $44.110, con aumentos que en ambos casos rondan el 25% respecto al año pasado.

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