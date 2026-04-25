Gran Peña del Día del Trabajador | Vecinos de Costa Azul se unen para realizar obras en la Capilla de Lourdes

El próximo miércoles 1 de mayo, la comunidad de Costa Azul celebrará una jornada de encuentro y tradición con el fin de embellecer un lugar emblemático de la zona. En diálogo con Radio Noticias, Lucía Reyna, integrante de la organización, detalló que se realizará una gran peña folclórica para recaudar fondos destinados a dos proyectos ambiciosos: la construcción del sagrario y la creación de una Gruta de Lourdes, buscando potenciar también el turismo religioso en la localidad.

El evento se desarrollará de 12:00 a 16:00 horas en la zona de la Capilla, aprovechando el feriado por el Día del Trabajador. La jornada contará con la participación de conjuntos de canto y grupos de baile, además de una propuesta gastronómica para compartir en conjunto. Según explicó Reyna, la intención de este grupo de vecinos es transformar el espacio en un lugar de espiritualidad y encuentro, por lo que invitan a toda la comunidad a colaborar y participar de este mediodía diferente.

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