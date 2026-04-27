Huertas Urbanas Bonaerenses | Abren la inscripción para recibir plantines de la temporada otoño-invierno

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia lanzó una nueva convocatoria del programa “Huertas Urbanas Bonaerenses”, una iniciativa que busca sostener la producción local de alimentos tras la desarticulación del programa nacional ProHuerta. La propuesta está dirigida a instituciones, clubes, asociaciones y cooperativas que ya tengan una huerta en marcha o planeen iniciar una con una superficie mínima de 40 metros cuadrados.

Los beneficiarios recibirán acompañamiento técnico, capacitaciones y la entrega directa de plantines agroecológicos. Para esta temporada, se distribuirán más de 550.000 unidades de variedades como kale, cebolla de verdeo, lechuga, acelga y remolacha, entre otras. Hay tiempo para anotarse hasta el 30 de abril. En el Partido de La Costa, los interesados pueden gestionar su inscripción o realizar consultas en la Secretaría de Producción en Mar del Tuyú.

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