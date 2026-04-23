Otermín anticipó que el PJ bonaerense discutirá las PASO. Intendentes buscan ordenar estrategia electoral en medio de la crisis.

En medio del reacomodamiento del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, empezó a marcar agenda hacia adentro del PJ y dejó una definición que ya empieza a circular en la rosca política: las PASO vuelven al centro del debate.

Según pudo reconstruir Radio Noticias Web, en la previa del primer encuentro del Consejo del PJ bonaerense en la era Axel Kicillof, el jefe comunal deslizó que el partido “va a empezar a discutir sobre las PASO”, en un contexto donde el calendario electoral todavía es una incógnita.

PASO, calendario y mensaje político

En declaraciones públicas, Otermín planteó que la discusión no es solo técnica sino también política. “Seguramente va a tener que ver con el calendario electoral, si hay o no primarias en Nación”, señaló.

Puertas adentro del peronismo bonaerense —según coinciden fuentes cercanas al armado provincial— el tema viene creciendo como parte de una discusión más amplia: cómo ordenar la estrategia electoral frente a un escenario nacional atravesado por la gestión de Javier Milei.

En ese sentido, Otermín no esquivó el cruce político y apuntó contra la Casa Rosada: “Buscan distraer con esto en un mal momento. Las PASO no son la cuestión de la Argentina hoy”.

La liga de intendentes y el recambio

El intendente lomense forma parte de una camada de jefes comunales que, según describen distintos medios bonaerenses, busca ganar volumen dentro del peronismo. Allí aparecen nombres como Gastón Granados, Federico Achával y Nicolás Mantegazza, a los que en los últimos meses se sumaron otros dirigentes del conurbano.

Desde ese espacio —según relatan allegados a los intendentes— la apuesta pasa por combinar gestión territorial con renovación política, en un contexto económico que describen como adverso.

“Es muy difícil gestionar con un ajuste como el actual”, dejó planteado Otermín, en línea con lo que vienen señalando varios intendentes del conurbano en off.

Críticas al Gobierno y mirada interna

El jefe comunal también dejó definiciones sobre el rumbo nacional. “Estamos ante el fracaso del gobierno de Milei”, afirmó, aunque en paralelo pidió evitar apresurar definiciones electorales dentro del propio peronismo.

En ese punto, según coinciden voces del PJ bonaerense consultadas por este medio, hay una idea que empieza a repetirse: primero ordenar el proyecto político y después discutir candidaturas.

“No es el momento de poner nombres sobre la mesa”, deslizan desde distintos sectores, en una señal de que la interna todavía está en etapa de reconfiguración.

Compartir