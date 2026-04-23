La costera Lucía González se subió al podio de la Fórmula 1 Argentina

La piloto del Partido de La Costa, Lucía González, logró un destacado tercer puesto en la última fecha de la Fórmula 1 Argentina. En diálogo con Radio Noticias, Lucía relató que fue un fin de semana de menor a mayor, donde debió sobreponerse a complicaciones con los neumáticos y una falla en la caja de cambios durante la clasificación que la obligó a largar desde la sexta posición.

Pese a los inconvenientes iniciales y a no haber podido realizar las pruebas previas del viernes por falta de presupuesto, la piloto demostró su jerarquía en la segunda final del domingo, alcanzando el tercer escalón del podio. González destacó que para esta carrera estrenaron un nuevo motor que mostró un rendimiento superior y agradeció el apoyo de sus patrocinadores, aunque reconoció que el factor económico sigue siendo el principal desafío para mantener la competitividad en una categoría tan exigente.

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