Debut dorado | El patín artístico de La Costa arrasó en la primera fecha de la Federación

La Escuela Municipal de Patín Artístico comenzó el calendario competitivo 2026 de la mejor manera. En comunicación con Radio Noticias, la profesora Mariela Gorosito destacó el desempeño del equipo federado en la primera fecha de la Asociación Marplatense, donde los cuatro representantes costeros que compitieron en las categorías más altas obtuvieron el primer puesto.

Este gran arranque regional funciona como el puntapié inicial para una agenda cargada de desafíos nacionales. Según detalló Gorosito, los patinadores ya tienen la mirada puesta en el Nacional Absoluto que se disputará en San Juan durante el mes de agosto, mientras que en mayo se producirá el debut de las nuevas integrantes del equipo federado en el circuito nacional. La profesora subrayó que estos logros son fruto del trabajo realizado en los espacios públicos y gratuitos que ofrece el municipio en sus diferentes polideportivos.

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