Homenaje a Mabel Vivardo en el acto por el Día del Periodista en Santa Teresita

Hoy 7 de junio, en el marco del Día del Periodista, se lleva a cabo un acto conmemorativo en la Plazoleta del Periodista de Santa Teresita, ubicada en la calle 3 entre 41 y 42.

La actividad, que comienza a las 11:00 hs., reúne a trabajadores de prensa, vecinos y representantes institucionales para reflexionar sobre la libertad de expresión y el rol de la comunicación en la vida democrática del Partido de La Costa.

El eje central de la jornada es el emotivo homenaje a la periodista Mabel Vivardo, referente indiscutida de los medios locales recientemente fallecida, a quien se recuerda mediante el descubrimiento de una placa conmemorativa en reconocimiento a su trayectoria y valioso aporte a la región.

La ceremonia —que incluye la entonación del Himno Nacional, discursos alusivos y distinciones a diversos comunicadores— es impulsada por los Periodistas Autoconvocados del Partido de La Costa, un colectivo que sostiene de manera ininterrumpida este espacio de encuentro y memoria comunitaria desde hace más de tres décadas.

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