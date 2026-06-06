La radio costera recupera una de esas voces que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de oyentes. A partir de este lunes, Jorge Martín volverá al aire con una nueva temporada de Costumbres Argentinas, un clásico de la comunicación regional que desde hace más de dos décadas mantiene viva la cultura, las tradiciones y las historias de nuestra identidad nacional.

El programa nació en 1999 en la recordada Radio de la Costa Mar de Ajó 91.1, en sus comienzos con formato dominical, para luego transformarse en un espacio diario que fue ganando oyentes y consolidando una comunidad propia alrededor de las costumbres, las leyendas, los relatos y la vida del interior argentino.

Con el paso de los años, el ciclo continuó su recorrido por distintas emisoras de la región, entre ellas La Punto Uno 96.1, manteniendo siempre la misma esencia: acercar el campo a la ciudad, rescatar tradiciones y fortalecer los vínculos con la comunidad.

«Mucha agua pasó bajo el puente en estos años. Costumbres Argentinas siempre buscó ser parte de la comunidad, acompañar nuestras tradiciones y sostener espacios de encuentro entre la gente», expresó Jorge Martín al anunciar este nuevo comienzo.

Una historia que trascendió la radio

Más allá del micrófono, Costumbres Argentinas construyó una identidad propia que se trasladó a encuentros y celebraciones que llegaron a reunir a cientos de personas en instituciones como el Club Social y Deportivo Mar de Ajó y el Centro Español.

Aquellas reuniones anuales se transformaron en verdaderos puntos de encuentro donde convivían vecinos, productores rurales, artistas, instituciones y familias de toda la región.

«Seguiremos aportando a la cultura de la patria», resumió Jorge Martín al referirse a esta nueva etapa.

Más radio en vivo y más cercanía con la comunidad

La incorporación de Costumbres Argentinas también forma parte de una decisión editorial de Radio Noticias de fortalecer la programación local y recuperar uno de los rasgos históricos de las radios regionales: la cercanía con los vecinos.

La emisora viene impulsando una política orientada a incrementar la cantidad de programas en vivo, ampliar la participación de referentes locales y acompañar la actividad de instituciones, entidades intermedias, clubes, centros culturales y organizaciones de la comunidad.

La propuesta apunta a consolidar una radio abierta a los temas de interés local, con presencia permanente en el territorio y una fuerte vinculación con la realidad cotidiana de los habitantes del Partido de La Costa.

Con la llegada de Jorge Martín y Costumbres Argentinas, Radio Noticias suma una voz reconocida por varias generaciones de oyentes y reafirma su compromiso con la cultura popular, las tradiciones y la identidad regional.

Desde este lunes comienza una nueva etapa. Una historia que empezó hace más de 25 años vuelve a encontrarse con la audiencia costera para seguir contando las historias de siempre, pero con el mismo entusiasmo del primer día.

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