Reflexión por el Día del Periodista sobre el valor de los medios locales, la democracia y las historias que construyen comunidad.

Cada 7 de junio suele ser una jornada de saludos, reconocimientos y buenos deseos para quienes trabajamos en los medios de comunicación. Y está bien que así sea. Pero quizás también sea una buena oportunidad para detenernos un momento y pensar por qué sigue siendo importante el periodismo local, especialmente en comunidades como las nuestras.

Vivimos tiempos donde la información circula a una velocidad que hace apenas unos años parecía imposible. Las redes sociales, los teléfonos celulares y las nuevas plataformas modificaron para siempre la manera en que nos informamos. Sin embargo, en medio de esa enorme cantidad de información disponible, sigue existiendo una necesidad que ninguna tecnología logró reemplazar: la de contar lo que le pasa a la comunidad.

Porque las historias de un club, de una cooperadora, de una escuela, de una sociedad de fomento o de una institución intermedia difícilmente encuentren lugar en los grandes medios nacionales. Son historias que necesitan voces cercanas, periodistas que conozcan el territorio y medios comprometidos con el lugar donde viven.

El Partido de La Costa ha cambiado mucho en las últimas décadas. También lo hizo el periodismo.

Aquellos años donde unos pocos comunicadores intentaban cubrir todo lo que ocurría en el distrito fueron dando paso a una realidad diferente. Hoy existen profesionales formados, periodistas con experiencia, jóvenes que se incorporan a la actividad con vocación y conocimiento, fotógrafos, productores, operadores y trabajadores de prensa que entienden la comunicación como una tarea que exige preparación permanente.

Por supuesto que los desafíos siguen existiendo. Los medios locales conviven con dificultades económicas, cambios tecnológicos y nuevas formas de consumo. Pero lejos de convertirse en una queja, esa realidad también invita a valorar el enorme esfuerzo cotidiano que realizan quienes sostienen espacios de comunicación pensados para informar, acompañar y dar visibilidad a lo que ocurre en cada localidad.

Quizás uno de los desafíos más importantes de esta época sea recuperar la capacidad de escucharnos.

Vivimos tiempos donde muchas veces parece más sencillo profundizar las diferencias que encontrar puntos de encuentro. En ese contexto, el periodismo local tiene una responsabilidad que va más allá de informar. Tiene la posibilidad de ayudar a construir comunidad, de generar espacios para que distintas voces sean escuchadas y de fortalecer instituciones que cumplen un rol fundamental en la vida democrática.

No se trata de pensar todos igual.

Se trata de entender que una comunidad crece cuando es capaz de debatir, de participar y de construir acuerdos aun en medio de las diferencias.

En un distrito de más de noventa kilómetros de extensión, donde cada localidad tiene su identidad, sus necesidades y sus propias historias, los medios de comunicación siguen siendo uno de los puentes que ayudan a mantener vivo ese sentido de pertenencia común.

También es una fecha para recordar.

Para mirar hacia atrás y reconocer a quienes ayudaron a construir la historia de nuestros medios. A los periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos, diagramadores, operadores y trabajadores que dejaron una huella en radios, diarios, canales y publicaciones que forman parte de la memoria colectiva de La Costa.

En ese camino merece una mención especial el trabajo que realizan los Periodistas Autoconvocados, quienes mantienen vivo el recuerdo de colegas que formaron parte de distintas etapas de la comunicación local y ayudan a preservar una historia que también es patrimonio de toda la comunidad.

Porque el periodismo no se construye solamente con las noticias del día. También se construye con memoria.

Y quizás esa sea una de las mayores enseñanzas que deja esta profesión: entender que detrás de cada información hay personas, historias, instituciones y comunidades que merecen ser contadas.

Por eso, más allá de los cambios tecnológicos, de las plataformas y de las modas, sigue siendo necesario que existan voces comprometidas con narrar la realidad de su propio lugar.

Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar y alguien dispuesto a contar lo que sucede a su alrededor, el periodismo seguirá teniendo sentido.

Feliz Día del Periodista para todos aquellos que, desde distintos medios, con distintas miradas y recorriendo caminos diferentes, siguen apostando cada día a contar las historias de nuestra comunidad.

Compartir