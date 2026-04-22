Orgullo costero en el mundo | Lucas Vilar se metió entre los 10 mejores en la Copa del Mundo de Hong Kong

El ciclista costero Lucas Vilar continúa su ascenso en la élite del deporte internacional. En comunicación con Radio Noticias, el Subsecretario de Deportes de La Costa, Gustavo Leiva, brindó detalles sobre la destacada actuación del deportista en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista disputada en Hong Kong, donde logró posicionarse entre los diez mejores del mundo en una competencia que reunió a los máximos exponentes de la disciplina.

Leiva destacó que el nivel de exigencia fue altísimo, ya que en Hong Kong se concentraron todos los atletas que no habían podido asistir a la primera fecha en Australia por complicaciones logísticas globales. En la prueba de Keirin, Vilar compitió contra más de 65 corredores, logrando superar marcas personales y reafirmando su gran presente tras su puesta a punto en el centro de alto rendimiento de la UCI en Suiza. El funcionario subrayó que Lucas es un «claro reflejo» para todos los jóvenes deportistas de nuestra comunidad, demostrando que desde el Partido de La Costa se puede llegar a lo más alto con disciplina y convicción.Tras su paso por Hong Kong, el ciclista ya se encuentra rumbo a Malasia para su próximo compromiso entre el 24 y 26 de abril.

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