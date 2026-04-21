La Costa | Curso gratuito con entrega de Carnet de Manipulador de Alimentos

Este viernes se llevará a cabo una nueva jornada de capacitación para obtener el Carnet de Manipulador Provincial, una certificación oficial y obligatoria para cualquier persona que se desempeñe en el sector de alimentos. La actividad es impulsada por el Centro de Formación Laboral (CFL) N° 401, en un trabajo conjunto con el Instituto Provincial de Formación Laboral y la Municipalidad de La Costa, con el fin de fortalecer el empleo local y garantizar las normas de seguridad e higiene.

La capacitación tendrá lugar a partir de las 9:00 horas en la sede del CFL N° 401, ubicada sobre la Ruta 11 Km 340 (en el acceso a Lucila del Mar). Al finalizar la jornada, los asistentes que cumplan con los requisitos recibirán el carnet oficial con validez provincial. Los interesados deben inscribirse previamente de manera online y presentar el día del curso la documentación requerida: constancia de CUIL, fotocopia de DNI y una foto carnet.

Los detalles:

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