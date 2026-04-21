Los salarios volvieron a perder contra la inflación | Cuarto mes consecutivo de caída en el poder de compra

El INDEC publicó los datos de salarios correspondientes a febrero, confirmando que la carrera contra los precios sigue siendo esquiva para la mayoría de los trabajadores argentinos. Mientras que la inflación de febrero fue del 2,9%, los salarios en promedio crecieron apenas un 2,4%, repitiendo la tendencia negativa que ya se había visto en enero.

El informe revela una brecha preocupante según el sector: los trabajadores registrados (públicos y privados) anotaron su sexto mes consecutivo de caída real, con subas de apenas el 1,8% promedio. La única excepción a la regla fue el sector privado no registrado (informal), que mostró un incremento del 4,6%, logrando superar la inflación del mes por 1,7 puntos. Sin embargo, en el acumulado anual y frente a una inflación que no da tregua, el total de los salarios ya suma cuatro meses seguidos de pérdida de poder adquisitivo, una dinámica que no se revierte desde octubre del año pasado.

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