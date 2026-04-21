Amenazas en las escuelas | «Lo digital tiene impacto en lo real y no podemos deslegitimarlo»,

Ante la ola de pintadas y mensajes intimidatorios en establecimientos educativos, el Director General de Promoción Social del Partido de La Costa, Martín Orazi, analizó la problemática en Radio Noticias. El funcionario subrayó que se trata de un fenómeno multifactorial que se ve agravado por un contexto social y político que funciona como «caldo de cultivo» para prácticas violentas, y destacó la importancia de no caer en visiones apocalípticas ni en la naturalización del conflicto.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la ciudadanía digital. Orazi advirtió que los adultos suelen cometer el error de desacreditar lo que sucede en entornos virtuales, tratándolo como algo «irreal», cuando para los jóvenes es un espacio clave de construcción de identidad. Según explicó, si se rompe la confianza al deslegitimar sus espacios digitales, se pierde el vínculo necesario para prevenir situaciones de riesgo. Además, señaló que en las mesas de escucha con adolescentes aparece de forma recurrente la preocupación por el bullying y una alarmante naturalización de la violencia entre pares para resolver conflictos, un reflejo de lo que sucede a nivel general en el país.

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