Últimos días para visitar la muestra «A 50 años» en el Multicultural de Mar de Ajó

La exposición artística que invita a reflexionar sobre la historia argentina a través de las artes visuales entra en su etapa final. En diálogo con Radio Noticias, la artista plástica Adriana Varela Puebla confirmó que, debido a la gran afluencia de público y al interés despertado en las instituciones educativas, la muestra se extendió una semana más y cerrará definitivamente este viernes.

La propuesta, que Adriana comparte junto a la artista Patricia Cristaldo, busca acercar el recorrido histórico de nuestra patria a las nuevas generaciones. Varela Puebla destacó la experiencia de trabajar con adolescentes de escuelas secundarias, logrando captar su interés sobre eventos que a veces perciben como lejanos, para traerlos a un territorio más real y contactarlos con la identidad y pertenencia local. La artista subrayó la importancia de valorar el trabajo de los realizadores del Partido de La Costa y de detenerse, aunque sea unos minutos, frente a la obra para ganarle al vértigo de las imágenes actuales.

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