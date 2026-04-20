Rechazo total de la Confederación Médica | La Resolución de PAMI es una medida «regresiva» que pone en riesgo la vida

La Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) emitió un duro comunicado manifestando su rechazo enérgico a la Resolución Nº 1107/2026 del PAMI. Según la entidad que nuclea a los profesionales de todo el país, la normativa no es una simple reorganización administrativa, sino una medida que utiliza a la salud de los adultos mayores como una «variable de ajuste», vulnerando derechos constitucionales y poniendo en riesgo directo la vida de millones de afiliados.

Desde COMRA advirtieron que estas decisiones, tomadas «desde un escritorio» y sin diálogo con los médicos que sostienen el sistema en el territorio, lesionan gravemente la dignidad del trabajo profesional, especialmente en el primer nivel de atención. El Consejo Directivo de la entidad subrayó que es inadmisible exigir compromiso médico bajo disposiciones arbitrarias que desatienden las particularidades regionales y el contexto de crisis actual. Ante este escenario, la Confederación exigió la inmediata suspensión de la resolución, alertando que no permanecerán en silencio mientras se priorizan criterios financieros por encima de la seguridad sanitaria de la población.

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