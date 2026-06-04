El Club de Leones de Mar de Ajó dicta talleres comunitarios y lanza un bono contribución para su banco ortopédico

En diálogo con Radio Noticias, Hernán Cuadrado Cortez, integrante del Club de Leones de Mar de Ajó, detalló las actividades y proyectos vigentes que lleva adelante la institución bajo la actual presidencia de Alejandra Milone. Con el objetivo de abrir las puertas a la comunidad, el club está utilizando su predio ubicado en Garita 4, en la localidad de Pavón, para el desarrollo de diversos talleres y propuestas recreativas, entre las que ya se encuentran funcionando disciplinas como taekwondo y taichí.

En paralelo, y con el propósito específico de recaudar fondos para reabastecer el banco ortopédico que luego asiste de forma gratuita a los vecinos de la zona, la comisión directiva lanzó un bono colaboración. El sorteo cuenta con dos premios: un Smart TV de 43 pulgadas como primer premio y 100.000 pesos en efectivo para el segundo lugar. El valor del cartón es de 5.000 pesos por dos números y los interesados en colaborar pueden adquirirlos de forma presencial en el comercio de Oscar Vanera de Chiozza 1886 de San Bernardo.

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