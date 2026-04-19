Superclásico de alto voltaje | «Va a ser un partido intenso y sin margen de error»

En la cuenta regresiva para el choque entre Boca y River, Radio Noticias consultó al entrenador local Silvio Duca, quien aportó su mirada estratégica sobre lo que se puede esperar este domingo. Para Duca, ambos equipos llegan en un gran momento: Boca fortalecido por su presente en la Libertadores y River revitalizado tras el cambio de aire que trajo su nuevo cuerpo técnico.

El entrenador destacó que el duelo será una batalla de estilos. Por un lado, el River del «Chacho» Coudet, caracterizado por una presión alta y asfixiante; por el otro, un Boca que utiliza muy bien las bandas y apuesta a la potencia de sus dos centrodelanteros.

Según Duca, la clave estará en la precisión y el manejo de los nervios: «Es un partido donde no te podés equivocar; el que comete errores, la paga», sentenció, resaltando además el excelente nivel del juvenil xeneize Delgado y la recuperación futbolística de figuras millonarias.

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