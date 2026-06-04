Temporada baja en Termas Marinas | Descuentos de hasta el 50% y adelanto de nuevas propuestas recreativas

En diálogo con Radio Noticias, Martín Lescano, representante de Termas Marinas de San Clemente, analizó el panorama actual del parque termal durante los meses de mayo y junio. Explicó que, si bien a nivel general el destino se encuentra en temporada baja, para el segmento específico del termalismo este período de otoño representa una «temporada media», ya que es cuando más visitantes habituales reciben. Frente a un año económicamente desafiante, Lescano destacó la necesidad de ser creativos y activos con propuestas que complementen el uso tradicional de las piscinas, mencionando alternativas exitosas como el «Sunset Bahía» en el verano y el lanzamiento actual de «La Peña de la Bahía».

Para el mes de junio, el parque mantendrá un esquema de apertura de viernes a domingos, en el horario de 10:30 a 17:30 hs.. Asimismo, de cara a las vacaciones de invierno y el fin de semana largo de julio, el directivo anticipó con optimismo que están preparando una propuesta especial bajo el nombre de «Bahía Misterio», cuyos detalles se irán revelando próximamente.

Conscientes de que la situación del país obliga al público a planificar minuciosamente sus gastos, Termas Marinas renovó y amplió sus beneficios tarifarios:

Residentes de La Costa y General Lavalle: Mantienen durante todo el año un 50% de descuento en el valor de la entrada general con la sola presentación del DNI. Además, se les sumó una nueva cuponera de beneficios que incluye rebajas en alquiler de batas, lockers, masajes y un 20% de descuento en toda la carta del restaurante del complejo.

Mantienen durante todo el año un general con la sola presentación del DNI. Además, se les sumó una nueva que incluye rebajas en alquiler de batas, lockers, masajes y un del complejo. Partidos Vecinos: Para los habitantes de distritos cercanos —como Pinamar, Villa Gesell, Madariaga, General Pueyrredón, Dolores, Chascomús y Castelli— implementaron un beneficio del 40% de descuento en el acceso, buscando incentivar las escapadas regionales de fin de semana.

Los detalles:

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