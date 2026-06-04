La comunidad costera se movilizó en Santa Teresita por el «Ni Una Menos» y debatió sobre el rol de las masculinidades

En comunicación con Radio Noticias, Romina Manfrini, Directora del Hogar de Protección Integral «Mara Mateu», realizó un balance sobre la marcha del 3 de junio en el Partido de La Costa. La funcionaria destacó que, tras uno o dos años en los que la participación comunitaria venía costando, esta nueva edición del «Ni Una Menos» logró reactivar de manera masiva la visibilización y defensa de los derechos de las mujeres. Atribuyó este despertar y acompañamiento espontáneo de organizaciones y vecinos autoconvocados a tres hechos concretos y relevantes ocurridos en la última semana. Si bien Santa Teresita funcionó como la concentración central, Manfrini celebró que las actividades se replicaron con fuerza en el resto de las localidades del distrito.

Durante la entrevista, Manfrini reflexionó sobre los prejuicios y la revictimización que aún persisten en la sociedad, donde habitualmente se cuestiona el rol y cuidado de la mujer, de la hija o de la madre en lugar de poner el foco y juzgar el accionar del agresor. Explicó que, incluso cuando las víctimas logran salir con vida de los círculos de violencia y enfrentan los procesos judiciales, deben seguir soportando manipulaciones, exigencias y violencia económica en perjuicio de ellas y de sus hijos.

Finalmente, la directora del hogar planteó la necesidad de abordar el problema de raíz analizando el entorno del agresor y los patrones heredados de generaciones pasadas, donde históricamente se posicionaba al hombre en un lugar de dominación y a la mujer en un rol exclusivamente doméstico. En este sentido, remarcó la importancia de trabajar activamente en la construcción de «nuevas masculinidades» y en el fomento de vínculos de pareja compartidos, advirtiendo que, por más que se logre empoderar y acompañar a las mujeres, la problemática no se detendrá si no se interviene sobre el aprendizaje y las conductas de los violentos.

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